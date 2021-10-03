Arjantinli futbolcu aşka geldi

Juventus'un dünyaca ünlü Arjantinli futbolcusu Paulo Dybala, aşka geldi. Futbolcu, İspanyol takım arkadaşı Álvaro Borja Morata ile Torino sokaklarını sevgilileriyle gezdi.

Dybala, uzun süredir birlikte olduğu Arjantinli oyuncu, şarkıcı ve model sevgilisi Oriana Sabatini ile dudak dudağa öpüştü.

Model, bu anları Instagram'dan yayınlayarak, "Sana aşık oldum" diye yazıp, kalp emojisi koydu.

5 milyon 500 bin takipçisi olan Sabatine'ye binlerce beğeni ve yorum geldi. 44 milyon 100 takipçisi olan Dybala ise siyah kalp emojisi koydu.