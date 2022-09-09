İngiltere Kraliçe'sinin ölümünü alkollü içecekle kutladı! Arjantinli sunucuya tepki yağıyor

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İngiltere tarihinin en önemli isimlerinin başında gelen Kraliçe İkinci Elizabeth, 96 yaşında Balmoral'da hayatını kaybetti. Elizabeth'in ölümü dünya gündemini derinden sarsarken, Arjantinli şov programı sunucusu Santiago Cuneo'nun yaptığı hareket tepki çekti.

AİLE ÜYELERİ HAKKINDA DA İLERİ GERİ KONUŞTU

Santiago Cuneo'nun Kraliçe Elizabeth'in ölümünü "İyi haber" deyip alkollü içecekle kutladı. Twitter'da yayınlanan videonun ardından Cuneo' nun Kraliyet ailesi üyeleri hakkında hakarete varacak sözler sarf etti.

"YAŞLI KADIN ÖLDÜ VE CEHENNEME GİTTİ"

Tüm dünyanın gündemine oturan ölüm haberini keyifle sunan sunucunun, "Yaşlı kadın öldü ve cehenneme gitti. Bu bizim için sonsuz bir mutluluk demek" sözleri Kraliyet hayranlarını kızdırdı.