İngiltere Kraliçe'sinin ölümünü alkollü içecekle kutladı! Arjantinli sunucuya tepki yağıyor - Son Dakika
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İngiltere Kraliçe'sinin ölümünü alkollü içecekle kutladı! Arjantinli sunucuya tepki yağıyor

09.09.2022 14:35

Arjantinli şov programı spikeri Santiago Cuneo'nun, yayın yaptığı programında İngiltere Kraliçe'si Elizabeth'in ölümünü "Yaşlı kadın öldü. İyi haber" deyip alkollü içecekle kutlaması büyük tepki topladı.

İngiltere tarihinin en önemli isimlerinin başında gelen Kraliçe İkinci Elizabeth, 96 yaşında Balmoral'da hayatını kaybetti. Elizabeth'in ölümü dünya gündemini derinden sarsarken, Arjantinli şov programı sunucusu Santiago Cuneo'nun yaptığı hareket tepki çekti.

AİLE ÜYELERİ HAKKINDA DA İLERİ GERİ KONUŞTU

Santiago Cuneo'nun Kraliçe Elizabeth'in ölümünü "İyi haber" deyip alkollü içecekle kutladı. Twitter'da yayınlanan videonun ardından Cuneo' nun Kraliyet ailesi üyeleri hakkında hakarete varacak sözler sarf etti.

Sunucu Kraliçe Elizabeth'in ölüm haberini alkolle kutladı! Sözleri ülkeyi ayaklandırdı

"YAŞLI KADIN ÖLDÜ VE CEHENNEME GİTTİ"

Tüm dünyanın gündemine oturan ölüm haberini keyifle sunan sunucunun, "Yaşlı kadın öldü ve cehenneme gitti. Bu bizim için sonsuz bir mutluluk demek" sözleri Kraliyet hayranlarını kızdırdı.

Sunucu Kraliçe Elizabeth'in ölüm haberini alkolle kutladı! Sözleri ülkeyi ayaklandırdı
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Kraliçe 2. Elizabeth, Arjantin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İngiltere Kraliçe'sinin ölümünü alkollü içecekle kutladı! Arjantinli sunucuya tepki yağıyor - Son Dakika


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