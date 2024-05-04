Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım

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Detaylar gün yüzüne çıktı! En az olay kadar mide bulandırıcı

Bir süre takip ettiği kadına sokak ortasında kabusu yaşattı

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'ın dün akşam yayınlanan 673. bölümü duygu dolu anlar yaşattı. Mesut Komiser uzun aradan sonra ülkeye geri döndü.

O BİLİNDİK GÜLÜŞÜYLE GELDİ

Rol gereği 15 Temmuz firarilerinin izlerini bularak ülkeye giriş yapan Mesut, ilk olarak yıllardır beraber çalıştığı can yoldaşı Hüsnü Çoban'ın evine geldi. Hüsnü dışarı çıkmış sakinliğin tadını çıkartırken Mesut'un gülüşünü duydu. Etrafta kimseleri göremeyen Hüsnü panikledi. Mesut, evin çatısından Hüsnü'nün tedirgin oluşundan oldukça mutlu vaziyette ayrıldı. Mesut elindeki listeyi temizlerken Rıza onlara kimin yardım ettiğini merak ediyordu. Rıza bütün parçaları birleştirdikten sonra sorguda Mesut'un resmini gösterdi. Sorguda Mesut'un ülkeye dönüşünden emin olan Rıza, Musa'yı arayarak sert bir tavırla doğruyu söylemesini istedi.

HÜSNÜ'YE YATAKTA SÜRPRİZ YAPTI

Bu arada ev ahalisiyle iş birliği yapan Mesut, Hüsnü'ye sürpriz yaptı. Gece uyumak için yatağına gelen Hüsnü, Mesut'u görünce bayıldı. Eşinin çabalarıyla ayılan Hüsnü, Mesut'u karşısında görünce bir daha bayıldı. Mesut, can yoldaşını tokatlayarak kendine getirdi. İkili uzun yıllar ayrı kalmanın hasretini sarılarak giderdi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Öte yandan Arka Sokaklar dizisi sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kullanıcı X platformunda Mesut komiserin gelmesiyle ilgili paylaşım yaptı.