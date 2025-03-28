Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor - Son Dakika
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Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor

Arka Sokaklar\'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı 19 sezondur devam eden Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Özlem Çınar veda edecek.

28.03.2025 07:42
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Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 19 yıldır ekranlarda izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun başrolünü paylaştığı Arka Sokaklar dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

HİKAYESİ BİTTİ

Fenomen dizinin Aylin'i Özlem Çınar, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor. Çınar, uzun süre önce veda ettiği diziye yılar sonra geri dönmüştü. Özlem Çınar'ın hikayesi bittiği için diziden ikinci kez ayrılacağı öğrenildi. Çınar, 710. bölümde fenomen dizide son kez kamera karşısına geçecek.

İKİNCİ KEZ AYRILIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özlem Çınar, Arka Sokaklar'a ilk kez 2006 yılında katılmıştı ve Aylin karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Ancak, oyuncu 2019 yılında diziden ayrılmıştı. Aylin karakterinin hikâyesinin sona ermesiyle birlikte diziden ayrıldığını duyuran Çınar, zaman içinde dizinin yapımcılarıyla yeniden anlaşarak diziye geri dönmüştü. Uzun bir süre boyunca ekranlarda izlediğimiz Aylin, 13 sezon boyunca diziye önemli bir karakter olarak damgasını vurmuştu.

Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor

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Son Dakika Magazin Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor - Son Dakika
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