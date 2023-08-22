18. sezonuyla ekrana dönen Arka Sokaklar'ın ilk fragman yayınlandı - Son Dakika

18. sezonuyla ekrana dönen Arka Sokaklar'ın ilk fragman yayınlandı

Son Güncelleme: 22.08.2023 14:16

Başrollerini Özgür Ozan, Zafer Ergin, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, 18 sezonuyla ekrana dönüyor. Yıllardır olduğu gibi cuma akşamları yayınlanacak olan dizinin yeni sezon tanıtımda Rıza Baba için cenaze töreni düzenlenmesi izleyicileri meraklandırdı.

Başrollerini Özgür Ozan, Zafer Ergin, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, 18 sezonuyla ekrana dönüyor. Yapım şirketi ve kanal arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle uzun bir ara veren dizini yeni sezonundan da ilk fragman geldi.

RIZA BABA ÖLÜYOR MU?

Kadrosuna kattığı dört yeni oyuncu ile sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen dizinin yayın tarihi netleşmedi. Yıllardır olduğu gibi cuma akşamları yayınlanacak olan dizinin yeni sezon tanıtımda Rıza Baba için cenaze töreni düzenleniyor. Hüsnü'nün gözyaşlarına boğulduğu Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler olacağı ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

Öte yandan Hasan Denizyaran, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi ve Mustafa Üstündağ Arka Sokaklar'ın yeni sezon kadrosuna dahil oldu.

Arka Sokaklar dizisi 18. sezonuyla ekrana geliyor! İlk fragman yayınlandı
Arka Sokaklar dizisi 18. sezonuyla ekrana geliyor! İlk fragman yayınlandı
Arka Sokaklar dizisi 18. sezonuyla ekrana geliyor! İlk fragman yayınlandı
Arka Sokaklar dizisi 18. sezonuyla ekrana geliyor! İlk fragman yayınlandı

İlker İnanoğlu, Arka Sokaklar, Zafer Ergin, Özgür Ozan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 18. sezonuyla ekrana dönen Arka Sokaklar'ın ilk fragman yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18. sezonuyla ekrana dönen Arka Sokaklar'ın ilk fragman yayınlandı - Son Dakika
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