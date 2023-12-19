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Arka Sokaklar dizisine Şevket Çoruh'un set ziyareti - Son Dakika
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Arka Sokaklar dizisine Şevket Çoruh'un set ziyareti

Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakterini canlandıran Şevket Çoruh, sete ziyarette bulundu. Ziyaret, set arkadaşları tarafından sevinçle karşılandı.

Arka Sokaklar dizisine Şevket Çoruh\'un set ziyareti
19.12.2023 - 19:16,
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Herkesin sevdiği diziden ayrılan Şevket Çoruh, Mesut karakteriyle gönüllere taht kurdu.

Yeniden diziye dönmeyi düşünmeyen ünlü isim, set arkadaşlarını ise ihmal etmiyor.

Ziyarete gitti

Özgür Ozan, Şevket Çoruh'un sete geldiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"Set ziyareti" paylaşımı yapan Ozan, Çoruh'la güldüğü kareleri reels videosu haline getirdi.

O anlara yorum yapanlar ise "Şevket Çoruh diziye geri dönsün" "Geri dön usta" yorumları yapıldı.

Kaynak: Magazinkolik
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SON DAKİKA: Arka Sokaklar dizisine Şevket Çoruh'un set ziyareti - Son Dakika
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