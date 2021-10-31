Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan itiraf etti: Selami karakterinden sonra çok korktum

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'da uzun yıllardı Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan, Hülya Koçyiğit'in Film Gibi Hayatlar programına konuk oldu. Genelde aile dizilerinde ve uzun soluklu işlerde yer aldığını ifade eden 55 yaşındaki oyuncu, "Ailelerin kabul edebileceği, insanların hoş karşılayabileceği rollerde oynadım. Sivri uçlardaki roller değil de herkesin evine konuk olabilecek, komşusunda görebileceği tiplerdi. Nedense hep o rolleri tercih ettim" dedi.

"SELAMİ KARAKTERİNDEN SONRA ÇOK KORKTUM"

Başarılı oyuncu, 'Çocuklar Duymasın' dizisinin yeniden başladığı dönem ile 'Arka Sokaklar'a başladığı dönemin aynı olmasından dolayı dizide yer almadığını söyledi. Ozan, "Selami karakterinden sonra çok korktum. 'Selami' kılıbık diyebileceğiniz bir karakter, 'Hüsnü Çoban' işinde çok başarılı bir polis komiseri. 'İnsanlara nasıl inandıracağız bunu?' diye ben çok endişelenmiştim. 'Selami komiserim' diyenler vardı. Hem komiserim hem Selami. Hüsnü Çoban'ı yaratmaya, seneler sonra da insanları da inandırmaya devam ettik" ifadelerini kullandı.

"BEN BİLE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Seyircinin 'Hüsnü Çoban' karakteriyle birçok noktada empati kurduğunu belirten oyuncu, "Seyirci Hüsnü'nün başına bir şey geldiği zaman çok üzülüyor. Biliyorsunuz benim bir dönem vurulma hikayem oldu, ben bile çok üzüldüm bana" dedi.