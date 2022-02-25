Arkadaşının Eski Eşiyle Evlenmeye Hazırlanan Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış'tan İlk Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Arkadaşının Eski Eşiyle Evlenmeye Hazırlanan Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış'tan İlk Açıklama

25.02.2022 10:51
Arkadaşının Eski Eşiyle Evlenmeye Hazırlanan Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış'tan İlk Açıklama

2015-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan 'Kısmetse Olur' adlı programın gelin adaylarından Aycan Varış, yakın arkadaşı olan Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evleniyor. Aycan Varış, kendisini eleştirenlere cevap verdi. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Bir dönem izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada da fazlasıyla konuşulan 'Kısmetse Olur' adlı yarışmada mücadele eden Aycan Varış, yakın arkadaşı olan Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evleniyor.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Aycan Varış, sevgilisi Burak Öztürk ile Hakan Altun'un Cahide'deki sahnesine gitti.

Varış, burada sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

(Aycan Varış ve Sema Bayraktar haftalar önce aynı karede)

BÜYÜK BİR MUTLULUK YAŞADI

Sevgilisinin bu teklifine 'evet' diyen Varış'ın büyük bir mutluluk yaşadığı öğrenildi.

ARKADAŞININ ESKİ EŞİYLE EVLENİYOR

Aycan Varış'ın, yakın arkadaşı olan Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlenecek olması sosyal medyada tartışma yarattı.

"AYIPLI HİÇBİR DURUM YOK!"

Bu gelişme sonrası Kısmetse Olur yarışmacısı Aycan Varış'tan eleştirilere yanıt geldi. Varış, "Burak ve Sema evliyken ben onları tanımıyordum, ne ekmeklerini yedim ne aynı ortamda bulundum. Sema'yı da tanıyorum ortak arkadaşlarımız var ama onlar boşandıktan sonra hayatlarına bir sürü insan girdi. Kendimi biliyorum, ayıplı hiçbir durum yok. Hakkımda karalama kampanyası yapılıyor" ifadelerini kullandı.

SEMA BAYRAKTAR İLE BURAK ÖZTÜRK'ÜN EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kız kardeşi olan Sema Bayraktar, 2017 yılında Burak Öztürk ile evlenmişti. Çiftin evliliği çok kısa sürdü.

AYCAN VARIŞ KİMDİR?

27 yaşındaki Aycan Varış, aslen Çorumlu. Üniversite mezunu olan Varış, sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip. Aycan Varış'ın şimdilerde kendisine ait bir organizasyon şirketi vardır.

Arkadaşının Eski Eşiyle Evlenmeye Hazırlanan Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış'tan İlk Açıklama
Arkadaşının Eski Eşiyle Evlenmeye Hazırlanan Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış'tan İlk Açıklama
Arkadaşının Eski Eşiyle Evlenmeye Hazırlanan Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış'tan İlk Açıklama
Arkadaşının Eski Eşiyle Evlenmeye Hazırlanan Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış'tan İlk Açıklama
Arkadaşının Eski Eşiyle Evlenmeye Hazırlanan Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış'tan İlk Açıklama
Arkadaşının Eski Eşiyle Evlenmeye Hazırlanan Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış'tan İlk Açıklama
Arkadaşının Eski Eşiyle Evlenmeye Hazırlanan Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış'tan İlk Açıklama

YORUMLAR
500
Hamilelik iddiasına Hadise'den yanıt geldi: Muhteşem gelinliğimi giydikten sonra inşallah Hamilelik iddiasına Hadise'den yanıt geldi: Muhteşem gelinliğimi giydikten sonra inşallah Kısmetse Olur'un Aycan Varış'ı arkadaşının eski eşiyle evlilik kararı aldı! Kısmetse Olur'un Aycan Varış'ı arkadaşının eski eşiyle evlilik kararı aldı!

Sema Bayraktar, Hakan Altun, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Arkadaşının Eski Eşiyle Evlenmeye Hazırlanan Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış'tan İlk Açıklama - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Rusya Enerji Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı: Doğalgaz fiyatlarında artış olabilir
10:41 Çeçen liderden Rusya'ya tam destek: Ordusunu sınıra gönderdi
10:39 "Para karşılığı cinsel ilişki kurduğunuz için pişman mısınız?!" Bu soru Selin Ciğerci'ye soruldu
10:37 Eski Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın da bulunduğu takım otobüsüne bombalı saldırı!
10:22 Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır
10:15 Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir
10:12 Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?
10:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Hakan kendisini öldürmeye çalışan kişiyi buldu mu?
10:04 Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanmak tazminatsız kovulma sebebi!
10:03 Yılan adasındaki Ukrayna askerinin son sözleri "defol git Rusya oldu! Gemiden açılan ateş ile hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 11:02:10. #1.11#
SON DAKİKA: Arkadaşının Eski Eşiyle Evlenmeye Hazırlanan Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış'tan İlk Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement