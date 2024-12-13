Asena'ya eşinden 40 milyon liralık hediye - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Asena'ya eşinden 40 milyon liralık hediye

Asena\'ya eşinden 40 milyon liralık hediye

Ünlü oryantal Asena, 2017'de işletmeci Hasan Dere ile evlendikten sonra sahnelere veda etmişti. Lüks arabasıyla görüntülenen Asena, eşinin hediyesi olduğunu söyledi. Aracın değerinin ise 40 milyon lira olduğu öne sürüldü.

13.12.2024 07:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbo Show ile ünlenen ve bir dönem İbrahim Tatlıses ile de aşk yaşayan ünlü oryantal Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlendikten sonra yurt dışına yerleşip mesleğini bırakmıştı.

Yıllarca kıvrak dansıyla ekranlarda herkesi büyülemeyi başaran Asena, geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte oryantal şov yapmış ve eleştirilerin hedefi olmuştu. Şimdi ise Asena, eşinin kendisine aldığı arabayla yeniden gündemde.

ARABANIN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Aramızda Kalmasın'a konuşan Asena, eşinin kendisine araba hediye ettiğini ifade etti. "Eşimin bana hediyesi. Babaannemin bir lafı vardı, 'Evleneceğin adamın eli cimri olmasın yoksa gönlü de cimri olur.' O yüzden benim eşim dünyanın en merhametli adamıdır. Eşim çok merhametlidir. Allah'ıma bin şükürler olsun, böyle bir kocam var." dedi. Lüks bir markaya ait olan aracın 40 milyon lira olduğu öne sürüldü.

Asena'ya eşinden 40 milyon liralık hediye

Otomobil, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Asena, Son Dakika

Son Dakika Magazin Asena'ya eşinden 40 milyon liralık hediye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehlika Adnan:
    bize ne bundan. 7 1 Yanıtla
  • Rıfat Turgut:
    Dünya kadar malın olacağına fındık kadar … olsun yeter… 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:36 İsrail, İran’ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor
06:05 Duvara çarpan otomobil alev aldı 4 kişi yanarak can verdi Duvara çarpan otomobil alev aldı! 4 kişi yanarak can verdi
01:00 Ankara’daki Suriye zirvesinde Erdoğan’ın mesajı çok net: Asla müsaade etmeyeceğiz Ankara'daki Suriye zirvesinde Erdoğan'ın mesajı çok net: Asla müsaade etmeyeceğiz
00:55 Beşiktaş, BodoGlimt’e 2-1 yenildi Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi
23:40 MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi
09:26 Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye’nin sırası şaşırttı Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
09:18 Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin
09:16 Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
09:13 Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti
08:57 Meclis’te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu’nu uyardı Meclis'te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu'nu uyardı
08:52 Suriye’nin geleceği nasıl olacak Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor Suriye'nin geleceği nasıl olacak? Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 08:06:07. #1.13#
SON DAKİKA: Asena'ya eşinden 40 milyon liralık hediye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.