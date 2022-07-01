Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi

ITV2'de yayınlanan flört programı Aşk Adası, olaylarıyla gündem olmaya devam ediyor. Yarışmacıların beraber kaldıkları villada cinsel ilişkiye girdikleri görüntülerin yayınlanmasıyla popüler olan yarışmanın son bölümüne üç çiftin görüntüleri damga vurdu.

KAMERALARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Onlarca kameraya rağmen izleyicileri pek de umursamayan yarışmacılar, yataklarına geçerek sevgilileriyle birlikte oldu. Yarışmacılardan kimi yorganın altında cinsel ilişkiye girerken kimi de öpüşürken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde cüretkar kıyafetiyle erkek yarışmacılara kucak dansı yapan eski futbolcu Michael Owen'in kızı Gemma, bu sefer de bir yarışmacıyla öpüşürken objektiflere takıldı.