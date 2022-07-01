Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi

01.07.2022 16:39

Yayınlandığı ilk günden bu yana gündem olan Aşk Adası yarışmasında 3 çift, kameralara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi.

ITV2'de yayınlanan flört programı Aşk Adası, olaylarıyla gündem olmaya devam ediyor. Yarışmacıların beraber kaldıkları villada cinsel ilişkiye girdikleri görüntülerin yayınlanmasıyla popüler olan yarışmanın son bölümüne üç çiftin görüntüleri damga vurdu.

KAMERALARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Onlarca kameraya rağmen izleyicileri pek de umursamayan yarışmacılar, yataklarına geçerek sevgilileriyle birlikte oldu. Yarışmacılardan kimi yorganın altında cinsel ilişkiye girerken kimi de öpüşürken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde cüretkar kıyafetiyle erkek yarışmacılara kucak dansı yapan eski futbolcu Michael Owen'in kızı Gemma, bu sefer de bir yarışmacıyla öpüşürken objektiflere takıldı.

Kimseden çekinmediler! Aşk Adası yarışmasında 3 çift, aynı zamanda cinsel ilişkiye girdi
Kimseden çekinmediler! Aşk Adası yarışmasında 3 çift, aynı zamanda cinsel ilişkiye girdi
Kimseden çekinmediler! Aşk Adası yarışmasında 3 çift, aynı zamanda cinsel ilişkiye girdi
YORUMLAR
500
İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı

Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika


Son Dakika
16:39 Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
15:52 Evleneceği gün, annesini kaybeden kız gözyaşlarına boğuldu
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
15:38 Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor
15:27 Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü
15:22 E-ticarette tekelleşmeye son verecek yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
15:16 "Eyüpspor'a gidecek" denilen Kazımcan Karataş, resmen Galatasaray'da!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 16:51:36. #1.13#
SON DAKİKA: Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement