Mekan çıkışı gazetecileri gören Rıza Kocaoğlu "Arkadaşlar yürürken değil de size poz verelim öyle çekin"dedi.
Kocaoğlu fotoğraf çektirirken gözlerini sevgilisi Işık'dan alamadı.Kocaoğlu'nun bakışları aşk doluydu.
Kaynak: Snob Magazin
Rıza Kocaoğlu, Magazin, Son Dakika
Son Dakika › Magazin › Aşk Dolu Bakışlar - Son Dakika
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