Aşk Dolu Bakışlar - Son Dakika
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Aşk Dolu Bakışlar

03.07.2022 13:21
Aşk Dolu Bakışlar

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Selin Işık ile Cihangir Sur Balık'ta baş başa akşam yemeği yedi.

Mekan çıkışı gazetecileri gören Rıza Kocaoğlu "Arkadaşlar yürürken değil de size poz verelim öyle çekin"dedi.

Kocaoğlu fotoğraf çektirirken gözlerini sevgilisi Işık'dan alamadı.Kocaoğlu'nun bakışları aşk doluydu.

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Kaynak: Snob Magazin

Rıza Kocaoğlu, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aşk Dolu Bakışlar - Son Dakika
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