Mekan çıkışı gazetecileri gören Rıza Kocaoğlu "Arkadaşlar yürürken değil de size poz verelim öyle çekin"dedi.

Kaynak: Snob Magazin

Rıza Kocaoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Aşk Dolu Bakışlar - Son Dakika

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