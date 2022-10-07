Sevgilisiyle Aşka Geldi! Yatak Pozu Olay Oldu - Son Dakika
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Sevgilisiyle Aşka Geldi! Yatak Pozu Olay Oldu

07.10.2022 18:22
Sevgilisiyle Aşka Geldi! Yatak Pozu Olay Oldu

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Bülent' karakteriyle şöhrete kavuşan Batuhan Karacakaya, sevgilisiyle romantik bir poz verdi. İşte Karacakaya'nın sevgilisi...

Survivor 2021 ve Survivor All Star 2022 yarışmalarında yer alan Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan ile yeni bir aşka yelken açtı.

AŞKA GELDİLER

Karacakaya, sevgilisiyle yatakta aşk dolu poz verdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ayşe Aslan fotoğrafa sevgilisini de etiketledi.

Sevgilisiyle Aşka Geldi! Yatak Pozu Olay Oldu

Aslan'ın paylaşımını kendi hikayesinde yayınlayan Karacakaya ise fotoğrafa 'Yüzmede yenildi üzgün' notunu düştü.

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır.

Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana geldi.

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdı.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Son olarak Diriliş Ertuğrul adlı dizide rol alan Batuhan Karacakaya, son olarak Survivor 2022 All Star'da mücadele etti.

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Kaynak: Snob Magazin

Batuhan Karacakaya, Survivor All Star, Star, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgilisiyle Aşka Geldi! Yatak Pozu Olay Oldu - Son Dakika

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