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Aşk ve İntikam: Kadir'in Hapishanede Başlayan Mücadelesi - Son Dakika
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Aşk ve İntikam: Kadir'in Hapishanede Başlayan Mücadelesi

Aslı ve Kadir'in evlilik teklifiyle mutlu bir gelecek hayali kurdukları gün, Han Varnalı'nın kirli planıyla Kadir hapse düşer. Aslı yıkılmışken, Kadir intikam almak için mücadeleye başlar ve hapishanede Yahya'nın rehberliğiyle adaleti sağlamaya çalışır.

Aşk ve İntikam: Kadir\'in Hapishanede Başlayan Mücadelesi
30.12.2023 - 22:29,
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1.Bölüm:

Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur.

Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için… Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer.

Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır. Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.

Kaynak: Magazinkolik
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