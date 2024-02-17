Aşkın Yolunda 25. Bölüm Özeti: Feraye ve Ateş'in Romantik Telefon Konuşması - Son Dakika
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Aşkın Yolunda 25. Bölüm Özeti: Feraye ve Ateş'in Romantik Telefon Konuşması

Aşkın Yolunda 25. Bölüm Özeti: Feraye ve Ateş\'in Romantik Telefon Konuşması

Feraye ve Ateş'in romantik telefon konuşmasını dinleyen Yaman, Feraye'nin kendisini unuttuğuna ve Ateş'i sevdiğine şüphe duymaz. Feraye ise bu durumu yapmak zorunda kaldığı için perişandır. Ateş, Yaman'ı ve Gülsoy ailesini akşam davet eder. Bu akşam hem Feraye hem de Yaman için işkenceden farksızdır. Yaman ve Feraye şirkette beraber çalışmaya başlar, bu da Güneş'in şüphelerini artırır. Güneş, Ateş'i terk edip Ürgüp'ten gitme kararı alır. Bu karar Ateş için bir dönüm noktası olur. Güneş'in peşinden mi gidecektir, yoksa Feraye ve Yaman'a acı çektirmek için bir sonraki aşamaya mı geçecektir?

17.02.2024 00:13
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25.Bölüm Özeti:

Feraye ve Ateş'in romantik telefon konuşmasını dinlemek zorunda kalan Yaman yıkılır. Feraye'nin kendisini unuttuğuna, Ateş'i sevdiğine şüphesi kalmamıştır. Feraye ise Yaman'a bunu yapmak zorunda kaldığı için perişandır. Ateş ise hız kesmez.

Bu sefer de buzları eritmek bahanesiyle Yaman'ı ve tüm Gülsoy ailesini akşam onlara davet eder. Yaman önce kabul etmek istemez. Ama Kamuran'ın "yaranı dağlaman için bunu yapman lazım" sözleri üzerine teklifi kabul eder.

Tüm Gülsoy ailesi akşam Ateş ve Feraye'nin evine giderler. Böyle bir akşam hem Feraye hem Yaman için işkenceden farksızdır. Birbirlerine iki yabancı gibi davranmak zorunda kalmak ikisini de mahveder.

Yaman ve Feraye şirkette de beraber çalışmaya başlar. Ama bu ikisi için de kolay değildir. Feraye'nin şirkette çalıştığını gören Güneş büyük şüpheye düşer.

Ateş gerçekten de ona doğru mu söylemektedir, yoksa Feraye ile arasında söylediğinden daha fazlası mı vardır? Güneş'in artık bu soru işaretleriyle dolu ilişkiye tahammülü kalmamıştır. Ürgüp'ten gitme kararı verir. Ateş ne yaparsa yapsın onu vazgeçiremez.

Güneş'in Ateş'i terk edip Ürgüp'ten gitmesi Ateş için büyük bir dönüm noktası olacaktır. Güneş'in peşinden mi gidecektir, yoksa Feraye ve Yaman'a acı çektirmek için bir sonraki aşamaya mı geçecektir?

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Aşkın Yolunda 25. Bölüm Özeti: Feraye ve Ateş'in Romantik Telefon Konuşması - Son Dakika

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