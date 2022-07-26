Aşkları Belgelendi! Bebek'te Görüntülendiler - Son Dakika
Üye Girişi

Aşkları Belgelendi! Bebek'te Görüntülendiler

26.07.2022 01:15
Aşkları Belgelendi! Bebek'te Görüntülendiler

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz hafta sonu DJ Taykun Karaduman ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Taze aşıklar, önceki gün Bebek'te görüntülendi. İşte detaylar...

Can Koçkan'dan ayrılan Aslı Bekiroğlu, aradığı aşkı Taykun Karaduman da buldu.

İkili, paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını ilan etti.

Taze aşıklar, önceki gün Bebek'te bir mekanda görüntülendiler.

Basın mensuplarının kendilerini görüntülemesini aldırış etmeyen çift, meraklı bir şekilde birbirlerine telefonda bir şeyler gösterdi.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında; Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

YORUMLAR
500
Motorine 92 kuruş indirim geldi: İstanbul'da litresi 21 lira 51 kuruşa geriledi Motorine 92 kuruş indirim geldi: İstanbul'da litresi 21 lira 51 kuruşa geriledi 670 kilometre yolda yakalanmadılar, Muğla'da yakalandılar 670 kilometre yolda yakalanmadılar, Muğla'da yakalandılar
Kaynak: Snob Magazin

Aslı Bekiroğlu, İstanbul, Bebek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşkları Belgelendi! Bebek'te Görüntülendiler - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
00:23 Motorine 92 kuruş indirim geldi: İstanbul'da litresi 21 lira 51 kuruşa geriledi
23:51 Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami'nin gündem olan prim iddiasına Yılmaz Vural'dan yanıt geldi!
22:43 Kılıçdaroğlu işaret ettiği saatte paylaşımı yaptı: Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, ikinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım sizlere
22:37 Kırmızı ışıkta bekleyen otobüsün kapısının açılmasını isteyen şahıs, istediği olmayınca şoföre saldırdı!
22:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Şubat-mart itibarıyla belirgin bir düşüş göreceğiz
22:11 Erdoğan'dan İsveç'teki terör gösterileri sonrası sert tepki: Kimse Türkiye'den taviz beklemesin, İsveç somut adım atma konusunda uzak görünüyor
21:46 Erdoğan'dan İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması açıklaması: Gıda krizinin etkileri hafifleyecek, fiyatlardaki düşüş devam edecek
21:34 9 yaşındaki Muhammet'i 1 sene çöp eve kilitleyen teyze tutuklandı! İşte annenin ilk yorumu: Olması gereken cezayı aldı
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaney ile görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
20:16 Aydın'da korkutan orman yangını! Büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 01:15:46. #1.11#
SON DAKİKA: Aşkları Belgelendi! Bebek'te Görüntülendiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement