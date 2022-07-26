İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

Basın mensuplarının kendilerini görüntülemesini aldırış etmeyen çift, meraklı bir şekilde birbirlerine telefonda bir şeyler gösterdi.

Kaynak: Snob Magazin

Aslı Bekiroğlu, İstanbul, Bebek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Aşkları Belgelendi! Bebek'te Görüntülendiler - Son Dakika

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