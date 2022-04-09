Aslı Bekiroğlu'ndan Şaşırtan Sevgili Kriteri - Son Dakika

Aslı Bekiroğlu , Asmalımescit Baylo adlı mekanda erkek arkadaşıyla görüntülendi. Giydiği cesur kıyafet ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Kubilay Aka ile arkadaş olduklarını ve konuştuklarını söyledi.

Bekiroğlu, "Bugün yine seni gazeteciler sordu" diyerek, Aka'yla sohbet ettiğini belirtti. Kalbinin her zaman açık olduğunu söyleyen oyuncu, "Sevgi dolu bir insanım. Birisinin hayatında olduğu zaman saklamam. Aynı sektörden birisiyle zamanında bir ilişkim vardı. Ben seviyorsam neden zor olsun ki" sözleriyle açıklık getirdi.

İlişkilerinde kriter olmadığını söyleyen Bekiroğlu, "Hiç tipten yana derdim yok. Zeki ve komik olsun bir de beni sevsin. Jaraktere bakarım, yabancı damatta olsa komik zeki ve bana hitap ederse neden olmasın?" şeklinde konuştu.

Keyfinin yerinde olduğu gözlenen oyuncu, yaptığı danslarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.