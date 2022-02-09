Aslıhan Gürbüz "Doğum Günümde İyiliği ve Mutluluğu Cerebral Palsy'li Çocuklarla Paylaşacağım"

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yararına bağış kampanyası başlatan ve sosyal medyada duyuran ünlü oyuncu "Cerebral Palsy'nin sivil alanda hareketinin 50. yılı olması nedeniyle Cerebral Palsy engeli ile yaşayan çocuklara armağan ederek iyiliği ve mutluluğu onlarla paylaşacağım" dedi. Aslıhan Gürbüz'ün öğrenci olan bir hayranı ise bu paylaşıma karşı "Aslıhan abla öğrenci olduğum için elimden geldiğince yaptım. Şimdiden doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum" cevabı ise herkesi duygulandırdı.

50. Yılda büyük bir değişim başlatalım

Kampanyayı İnstagram'da takipçileriyle paylaşan Aslıhan Gürbüz, "Bu yıl 16 Şubat olan doğum günümün bir farkındalık yaratmasını istedim. Hayata adım attığım bu günü Cerebral Palsy'nin sivil alanda hareketinin 50. yılı olması nedeniyle, Cerebral Palsy engeli ile yaşayan çocuklara armağan ederek iyiliği ve mutluluğu onlarla birlikte paylaşacağım. Hadi, hep birlikte engelleri kaldıralım ve desteklerimizle büyük bir değişim başlatalım. Doğum günü bağış linkimi bio'mda bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için @cerebralpalsytr sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Destekleriniz #alkışıhakeder" dedi.

Aslıhan Gürbüz kimdir?

16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale'de doğmuştur. Babası Eskişehir Seyitgazi'lidir. 5 yaşında babasının işi nedeniyle, İstanbul'dan, Bursa İnegöl'e taşınmışlardır. Bursa'nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunda okudu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Son sınıfta okurken bir Trafik kazası geçirdi, beş ay yatalak yaşadı. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Kanal D ekranlarında 2009 yılında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, yönetmenliğini Ulaş İnaç'ın yaptığı ve "Bir Bulut Olsam" dizisinde, başrollerinde Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan, ve Meral Okay ile birlikte Aslıhan Gürbüz de rol aldı. 2010 yılından 2012 yılına kadar atv'de yayınlanan Türk sit-com "Yahşi Cazibe" dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı.14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren "Zeytin Tepesi" dizisinde yer aldı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan"ı canlandıran Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve'ye hayat verdi. Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterini canlandırdı. Şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakterine hayat vermektedir.