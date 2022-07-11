Bir süredir adları aşk dedikodularına karışan İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'ün birlikteliği sonunda belgelendi.
Son dönemde oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu Selim Bayraktar ve sevgilisi Emel Karaköse ile birlikte yemeğe çıkan ünlü çift, ilk kez yan yana görüntülendi.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Keyifli halleriyle dikkat çeken Hacıoğlu ve Gürbüz magazincilere, "İyi akşamlar." demekle yetindi.
Son Dakika › Magazin › Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu birlikteliği belgelendi! Çeşme'de görüldüler - Son Dakika