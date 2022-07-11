Son dönemde oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu Selim Bayraktar ve sevgilisi Emel Karaköse ile birlikte yemeğe çıkan ünlü çift, ilk kez yan yana görüntülendi.

Kaynak: Snob Magazin

İsmail Hacıoğlu, Aslıhan Gürbüz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu birlikteliği belgelendi! Çeşme'de görüldüler - Son Dakika

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