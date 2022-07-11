Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu birlikteliği belgelendi! Çeşme'de görüldüler - Son Dakika
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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu birlikteliği belgelendi! Çeşme'de görüldüler

11.07.2022 14:46

Yaklaşık bir aydır aşk yaşayan ünlü oyuncular İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz ilk kez görüntülendi. Çift, Çeşme'de objektiflere yansıdı. Hacıoğlu ve Gürbüz magazincilere, "İyi akşamlar." demekle yetindi.

Bir süredir adları aşk dedikodularına karışan İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'ün birlikteliği sonunda belgelendi.

İLK KEZ YAN YANA

Son dönemde oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu Selim Bayraktar ve sevgilisi Emel Karaköse ile birlikte yemeğe çıkan ünlü çift, ilk kez yan yana görüntülendi.

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşkı belgelendi

İKİ KELİMELİK CEVAP

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Keyifli halleriyle dikkat çeken Hacıoğlu ve Gürbüz magazincilere, "İyi akşamlar." demekle yetindi.

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşkı belgelendi
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Kaynak: Snob Magazin

İsmail Hacıoğlu, Aslıhan Gürbüz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu birlikteliği belgelendi! Çeşme'de görüldüler - Son Dakika

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