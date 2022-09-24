Lenf kanserine yakalanan Hakan Özoğuz, sağlık durumunu hakkında konuştu: Tedavi aşamasında gerekenler yapılıyor, konserlerde görüşürüz - Son Dakika
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Lenf kanserine yakalanan Hakan Özoğuz, sağlık durumunu hakkında konuştu: Tedavi aşamasında gerekenler yapılıyor, konserlerde görüşürüz

24.09.2022 12:50

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz, lenfoma nedeniyle tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Özoğuz, sosyal medya hesabından kendisine gelen desteğe teşekkür ederek hastalığa dair son durumu paylaştı.

Bir süre önce lenfoma tedavisi gördüğü yönünde haberler ortaya çıkan Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son durumuna ilişkin bilgi verdi.

"GEREKENLER YAPILMAKTA"

Özoğuz, yaptığı açıklamada "Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

Kansere yakalanan Hakan Özoğuz son durumunu paylaştı

DAHA ÖNCE SAHNE ALAMAYACAĞINI DUYURMUŞTU

Tedavi gören 45 yaşındaki müzisyen, 11 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla bir süre sahne alamayacağını duyurmuştu. Özoğuz'un paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

YORUMLAR
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Gökhan Özoğuz, Athena, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Lenf kanserine yakalanan Hakan Özoğuz, sağlık durumunu hakkında konuştu: Tedavi aşamasında gerekenler yapılıyor, konserlerde görüşürüz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lenf kanserine yakalanan Hakan Özoğuz, sağlık durumunu hakkında konuştu: Tedavi aşamasında gerekenler yapılıyor, konserlerde görüşürüz - Son Dakika
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