Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi - Son Dakika
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Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi

20.05.2022 19:53
Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi

Sosyal medyada söylediği "Karadenizlilerden bıktık" sözleri tepki toplayan şarkıcı Atilla Taş, konu hakkında açıklama yaptı. Arkadaşına şaka yaptığını söyleyen Taş, ayrıca kızının Trabzon'a gelin gittiğini de belirtti..

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Atilla Taş'ın bazı paylaşımları zaman zaman tepki çekiyor. Taş'ın son olarak bir sohbet odasında kullandığı ifadeler tepkilere neden oldu. "Karadenizlilerden bıktık" diyen Taş, bu sözlerle ilgili özür paylaşımı yaptı.

"ARKASI VE ÖNÜ CIMBIZLANMIŞ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taş, ''Arkadaşlar arkasını önünü dinlemeden art niyetle cımbızlanmış sohbet kaydında orda Karadenizli yakın arkadaşıma yaptığım şaka yollu söylem haddini aşmıştır. Amasız fakatsız tüm Karadenizlilerden özür diliyorum. Kaldı ki kızımı Trabzon'a gelin vermiş biriyim" ifadelerini kullandı.

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ATİLLA TAŞ NELER SÖYLEMİŞTİ?

Tepkilerin odağındaki Atilla Taş, ''Hayır, bir Karadenizlinin bilmediği ... yok. Her şeyi onlar biliyor. En iyisini biliyorlar, en doğrusunu biliyorlar. Uşağım sen hiçbir ... bilmiysun ben hepsini biliyrum da. Para onlarda da, espri onlarda da, her ... onlarda da... Sevmiyrum da. Bu Karadenizlilerden bıktık." açıklamasını yapmıştı.

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Son Dakika Magazin Atilla Taş, tepki toplayan 'Karadenizlilerden bıktık' sözlerine açıklık getirip özür diledi - Son Dakika


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