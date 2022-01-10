Avukatlığa Dönüyor

Ebru Polat: "Her ay bir yerlerde yeni şubeler açmaya başladık, güzellik salonlarımız her yerde var keyifliyiz." dedi. Muhabirlerin "Yeni mekanınız hakkında neler söylemek istersiniz." sorusuna Polat: "Bayilik verdiğimiz iş ortaklarımızla birlikte herkesi zayıflatacağız, sıkılaştıracağız, popoları taş gibi yapacağız" şeklinde konuştu.

Asıl mesleği Avukatlık olan ve uzun süredir mesleğini yapmayan Ebru Polat bir yıl içinde Hukuk'a tekrar döneceğini ve Avukatlık mesleğini yapmaya başlayacağını açıkladı.