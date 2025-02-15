Aydan Şener en büyük pişmanlığını itiraf etti: Şimdi dönüp baktığımda... - Son Dakika
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Aydan Şener en büyük pişmanlığını itiraf etti: Şimdi dönüp baktığımda...

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Son olarak Sandık Kokusu'nda yer alan Aydan Şener, bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu. Şener, en büyük pişmanlığını itiraf etti.

15.02.2025 08:27  Güncelleme: 08:40
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Oyuncu Aydan Şener, Sibel Arna'nın YouTube programına konuk oldu. Sibel Arna'nın "Yeşilçam'ın en iddialı ve kült karakterlerinden, oyuncularından Suzan Avcı'nın yeğenisiniz. Hocaların hocası, eşi benzeri gelmeyecek bir oyuncu. Nasıl anlatırsınız?" sorusuna cevap veren Şener, şöyle konuştu:

"HEP GÜZELE TUTKUNUMDUR ZATEN"

"Bizim ilişkimiz her zaman çok iyidir. Çocukluk yıllarımda çok hayrandım. Bursa'da büyüdüm ben. Bursa'ya aile ziyaretlerine gelirdi. Son derece şık, son derece güzel. Leoparlar, saçlar, makyaj. Hayran hayran seyrederdim. Hep güzele tutkunumdur zaten. Annem ve o. Öyle hayran hayran seyrederdim. Ben İstanbul'a geldikten sonra ailem Bursa'dayken bana o dönem çok sahip çıkmıştır. 19 yaşında evlenip İstanbul'a geldim. Henüz Çalıkuşu'nu çekmemiştim. O iki üç sene, 'ne yapıyorsun evde çık gel hadi deyip' bütün gün onlardaydım. Binnaz, ben, teyzem."

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI AÇIKLADI

1986 yılında ekrana gelen Çalıkuşu dizisinde rol alan Şener, assolistlik tekliflerini kabul etmediği için pişman olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çok teklif geldi. Assolistlik pek bana göre bir şey değil. Gazino ortamı, masaya gelenler, gidenler. İçkili ortamlar falan. Oradan biri bana takılır mı, takar mı, öyle mi olur, böyle mi olur derken onun için de kabul etmedim. Yoksa çok fena bir sesim yoktu. Muhteşem bir sesim de yoktur ama söyleyebilirdim, yapabilirdim. Sahneye de yakışacağımı düşünüyorum. O zaman ben oyuncuyum, yapmayacağım diye düşündüm. Fakat şimdi dönüp baktığımda belki daha butik işler, belki bir kaset çıkarabilirdim o dönem"

Şener, Arna'nın "Keşke bir deneseydim diyorsunuz?" sorusuna "Evet diyorum" yanıtını verdi.

Aydan Şener en büyük pişmanlığını itiraf etti: Şimdi dönüp baktığımda...

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Son Dakika Magazin Aydan Şener en büyük pişmanlığını itiraf etti: Şimdi dönüp baktığımda... - Son Dakika

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