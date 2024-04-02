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Aydilge, kemiğindeki yırtık nedeniyle ameliyat oldu - Son Dakika
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Aydilge, kemiğindeki yırtık nedeniyle ameliyat oldu

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Şarkıcı Aydilge, kalça labrum kemiğindeki yırtıktan dolayı ameliyata alındı. Hasta yatağından sevenlerine seslenen şarkıcı, dua istedi.

02.04.2024 09:58  Güncelleme: 10:02
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Şarkıları, dansları ve enerjisiyle her fırsatta adından söz ettiren Aydilge, bu sefer de yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Labrum kemiğinde yırtık meydana gelen Aydilge, ameliyata alındı.

Ameliyat öncesi hasta yatağından çektiği videoyla sevenlerine seslenen Aydilge, "Ne yazık ki birazdan acil ameliyata alınmam gerekecek. Şarkımda da değdiğim gibi hayat şaşırtır hep zaten. Kalçamda labrum yırtığı var. Ben hoplamayı zıplamayı çok seviyorum sahnede ama biraz fazla olmuş galiba. Labrum yırtığım oldukça geniş ve parçacıklı durumda. Onun temizlenip dikilmesi gerekiyor. İnşallah sonrasında eskisinden daha iyi şekilde şarkılarımızı söyleyeceğiz. Dualarınızı ve güzel enerjilerinizi yollamayı unutmayın" dedi.

Aydilge, kemiğindeki yırtık nedeniyle ameliyat oldu
Aydilge, kemiğindeki yırtık nedeniyle ameliyat oldu
Aydilge, kemiğindeki yırtık nedeniyle ameliyat oldu

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Son Dakika Magazin Aydilge, kemiğindeki yırtık nedeniyle ameliyat oldu - Son Dakika

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