Aydın Büyükşehir Belediyesi, Melek Mosso ile Aydınlıları buluşturdu

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Aydınlıları sevilen sanatçı Melek Mosso ile buluşturdu.

Mosso, en sevilen şarkılarını seslendirip kendisini Aydınlılarla buluşturduğu için Çerçioğlu'na teşekkür etti. Mosso, "Kadın bir başkanla birlikte yürüyen bir şehirdeyiz. Onun bu şehri ne kadar güzelleştirdiğini, son yıllarda Aydın'a geldikçe görüyorum. Sizler çok şanslısınız, bu şehre bir kadının eli değiyor" ifadelerini kullandı.

Konser öncesinde Aydınlılara seslenen Çerçioğlu, "8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. İşte Türk gençliği burada. Daha güçlü bir Aydın için, yarınlarımız için, sizler için daha çok çalışacağız. Bu gece sizlere buradan hitap edebiliyorsam bu Aydın'da yaşayan vatandaşlarımızın sayesinde. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fakat en büyük teşekkürümü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ediyorum" ifadelerini kullandı.

Atatürk Kent Meydanı'ndaki Melek Mosso konserine yaklaşık 40 bin Aydınlı izlerken vatandaşlar kendilerini sevilen sanatçı ile buluşturan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN