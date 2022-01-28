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Aylin Aslım'dan Gülşen'in kıyafetlerini eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Öyle mi vizyonsuz? - Son Dakika

Aylin Aslım'dan Gülşen'in kıyafetlerini eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Öyle mi vizyonsuz?

28.01.2022 22:37
Aylin Aslım'dan Gülşen'in kıyafetlerini eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Öyle mi vizyonsuz?

Konserlerinde giydiği iddialı kıyafetler ile gündemden düşmeyen Gülşen'in sahne kıyafetleri şarkıcılar Işın Karaca ile Aylin Aslım'ı birbirine düşürdü. Işın Karaca'nın "Ben de bir kız annesiyim, Gülşen bu ülkeye göre hareket etmeli" sözlerine Aylin Aslım, "Öyle mi vizyonsuz?" diye yanıt verdi.

Şarkıcı Gülşen, özellikle son günlerde tercih ettiği iddialı sahne kıyafetleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcının kıyafet seçimlerine kimileri destek verirken kimileri eleştirdi. Bu tepkilerden biri de Işın Karaca'dan geldi.

"KIZ ANNESİYİM ÜLKEYE GÖRE HAREKET ETMELİ"

Şarkıcı Işın Karaca, sahne kıyafetleri nedeniyle Gülşen hakkında eleştirilerde bulundu. Geçtiğimiz hafta, meslektaşı Gülşen'in tercih ettiği sahne kostümü için "Bu kadarı fazla" diyen Karaca son açıklamasında ise, "Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı. Sadece ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum. Son kostümünü görmedim, telefondan uzak durmaya söz verdim o yüzden bakmadım" ifadelerini kullandı.

"ÖYLE Mİ VİZYONSUZ?"

Sosyal meyda hesabından Işın Karaca'nın açıklamalarına tepki gösteren ünlü şarkıcı Aylin Aslım, "İnsan ne kadar işsiz kalırsa kalsın, bu kadar işsiz olmamalı. Bu ülkede şu an çocuğun için endişe ettiğin konu Gülşen, öyle mi vizyonsuz?" dedi.

Aylin Aslım'dan Gülşen'in sahne kıyafetlerini eleştiren Işın Karaca'ya ağır sözler: Öyle mi vizyonsuz?
Aylin Aslım'dan Gülşen'in sahne kıyafetlerini eleştiren Işın Karaca'ya ağır sözler: Öyle mi vizyonsuz?
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Aylin Aslım, Işın Karaca, Gülşen, Cinsellik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aylin Aslım'dan Gülşen'in kıyafetlerini eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Öyle mi vizyonsuz? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aylin Aslım'dan Gülşen'in kıyafetlerini eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Öyle mi vizyonsuz? - Son Dakika
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