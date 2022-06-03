Ayrılık Sonrası Üstsüz Pozlarıyla 'yok Artık' Dedirtti! - Son Dakika
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Ayrılık Sonrası Üstsüz Pozlarıyla 'yok Artık' Dedirtti!

03.06.2022 12:51
Ayrılık Sonrası Üstsüz Pozlarıyla 'yok Artık' Dedirtti!

Geçtiğimiz aylarda Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı, üstsüz pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İşte o fotoğraflar...

Şeyma Subaşı, 1.5 yıldır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisinin bittiğini geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

ÜSTSÜZ POZLARIYLA OLAY OLDU

Ayrılık sonrası çok fazla ortalarda görünmeyen Şeyma Subaşı, üstsüz pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Subaşı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geçen aylarda fark ettiğim ve analiz ettiğim gibi, gerçek olmak seçebileceğiniz ya da olmaya zorlayabileceğiniz bir şey değil… Spontane ve içtenlikle yapmazsanız hiçbir şey yeterince gerçek hissettirmez. Yani gerçek görünmeye çalışmak gerçekliğe ihanettir… Asıl önemli olan gerçek gerçektir, sahte değil, gerçek nadirdir."

Ayrılık Sonrası Üstsüz Pozlarıyla 'yok Artık' Dedirtti!

"KENDİNE GÜVENMEKTEN DAHA ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK"

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra, "Kendini yeterince sev ve saygı duy. Her anın kıymetini bil. Bu hayatta saf, nazik ve iyi bir ruha sahip olmak ve kendine güvenmekten daha önemli bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

Subaşı'nın bu paylaşımı eski aşkı Meedo'ya gönderme olarak yorumlanmıştı.

Ayrılık Sonrası Üstsüz Pozlarıyla 'yok Artık' Dedirtti!

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli; Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Subaşı 31 yaşındadır.

2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır. 'Var mısın Yok musun' isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Şeyma Subaşı'nın bu evlilikten Melisa isminde bir kızı vardır.

ŞEYMA SUBAŞI ÖZEL HAYATI

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; Şeyma Subaşı, 2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kaldı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı. Şeyma Subaşı'nın bu ilişkisi de mutsuz sonla bitti.

Ayrılık Sonrası Üstsüz Pozlarıyla 'yok Artık' Dedirtti!
Ayrılık Sonrası Üstsüz Pozlarıyla 'yok Artık' Dedirtti!

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Kaynak: Snob Magazin

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