Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, önceki gün bir erkek arkadaşıyla fotoğrafını yayınlayarak "Kocam benim seni çok seviyorum" dedi. Önal'ın paylaştıktan kısa bir süre sonra sildiği fotoğraftaki kişinin oyuncu Selin Demiratar'la evli olduğu ortaya çıktı.
Söylemezsem Olmaz sunucularından Hande Sarıoğlu, Önal'ın paylaşımındaki kişinin Mehmet Ali Çebi olduğu ve 2020 yılında oyuncu Selin Demiratar ile evlendiğini söyledi. Ayşe Hatun Önal'a ateş püsküren Sarıoğlu, "O başkasının kocası, senin kocan değil. Sen şuan metressin pardon da. Ayşe Hatun Önal ile Mehmet Ali Çebi yıllar önce aşk yaşamıştı. Daha sonra Çebi, Selin Demiratar ile evlenmişti. Bunun bir usulü olmalı. Çebi'nin gidip boşanması lazım iki kişinin kocası olamazsın" dedi.
Son Dakika › Magazin › Ayşe Hatun Önal'ın 'Kocam' dediği sevgilisi Selin Demiratar'ın eşi çıktı - Son Dakika
Geçirdiği sakatlık nedeniyle Survivor All Star'dan elenen Turabi Çamkıran, gençlik fotoğrafını yayınlayarak annesine seslenerek "Bak Meryem Sultan bak. Yaptığını beğendin mi? Keşke o gece babamı odana almasaydın" dedi.
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