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Ayşe Hatun Önal, Kiracı Olarak Oturduğu Evi Terk Etmedi - Son Dakika
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Ayşe Hatun Önal, Kiracı Olarak Oturduğu Evi Terk Etmedi

Şarkıcı ve eski manken Ayşe Hatun Önal'ın 11 yıldır kiracı olarak oturduğu evi mahkemenin boşaltma kararı bulunmasına rağmen terk etmediği ortaya çıktı. Ev sahibi mahkemeye başvurarak tahliyesini talep etti ve mahkeme, kira akdinin feshine ve Önal'ın ikametten tahliye edilmesine karar verdi.

Ayşe Hatun Önal, Kiracı Olarak Oturduğu Evi Terk Etmedi
24.12.2023 - 22:29,
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Şarkıcı ve eski manken Ayşe Hatun Önal'ın 11 yıldır kiracı olarak oturduğu evi mahkemenin boşaltma kararı bulunmasına rağmen terk etmediği ortaya çıktı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Ayşe Hatun Önal, 11 yıldır Üsküdar'da bir apartmanda ikamet ediyor. Ancak 10 yıl dolup kontrat süresiz hale gelince ev sahibi, evi boşaltması için ihtarname gönderdi.

12 bin 500 lira kira ödeyen ünlü şarkıcı, ihtar süresinin geçmesine rağmen daireyi boşaltmadı. Ev sahibi bu kez mahkemeye başvurarak tahliyesini talep etti.

1 SENEDİR ÖDEMİYOR

Önal'ın aidat borcunu da 1 senedir ödemediği, bu nedenle icralık olduğu belirlendi. Mahkeme, kira akdinin feshine ve Önal'ın ikametten tahliye edilmesine karar verdi.

Kaynak: Magazinkolik
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