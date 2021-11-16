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Aysun Kayacı'nın babası Selahattin Kayacı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Aysun Kayacı'nın babası Selahattin Kayacı son yolculuğuna uğurlandı

16.11.2021 00:57
Aysun Kayacı'nın babası Selahattin Kayacı son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu ve model Aysun Kayacı'nın babası Selahattin Kayacı hayatını kaybetti.

Oyuncu ve model Aysun Kayacı'nın babası Selahattin Kayacı hayatını kaybetti. Selahattin Kayacı Üsküdar'da Küplüce Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Aysun Kayacı'nın, babasının cenazesine katılmadığı görüldü.

Eski oyuncu ve model Aysun Kayacı'nın, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören babası Selahattin Kayacı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kayacı için Küplüce Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Aysun Kayacı'nın katılmadığı görülürken, Selahattin Kayacı'nın yakınları ve arkadaşları katıldı. Kayacı, kılınan cenaze namazının sonrasında Kocatepe mezarlığına defnedildi.

Selahattin Kayacı'nın komşusu Hülya Öztürk, "Kızı ile hiç tanışmadım. Ama kızını hep anlatırdı ve kızlarını da çocuklarını da çok severdi. Mutlaka her insanın hataları vardır, hataları vardı belki de bilemiyorum. Kızını sevdiğini ve gurur duyduğunu söylerdi çok güzel olduğunu, aklının da iyi olduğunu söylerdi. Çok üzülürdü. Öteki kızı da İngiltere'deydi. Sanıyorum bir gün gelirler diye beklerdi. Öyle içinde bir burukluk olurdu hep" dedi. - İSTANBUL

Akciğer Kanseri, Aysun Kayacı, Üsküdar, Cenaze, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Aysun Kayacı'nın babası Selahattin Kayacı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aysun Kayacı'nın babası Selahattin Kayacı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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