Aziz dizisinde bu akşam neler olacak? Efnan, Adem ile nasıl bir yola girdi? - Son Dakika

Bu akşam Murat Yıldırım ve Simay Barlas'ın başrolünde yer aldığı Aziz dizisindeAziz ise Pierre'e oynadığı oyundan memnun hayatına devam ederken onun kendisinden bir şeyler sakladığının farkında olan Efnan ilişkileri için endişelidir.

AZİZ DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Pierre Aziz'i yakaladığını zannederken aslında oyuna düşürüldüğünü anlar. Aziz ise Pierre'e oynadığı oyundan memnun hayatına devam ederken onun kendisinden bir şeyler sakladığının farkında olan Efnan ilişkileri için endişelidir. Dilruba'nın gidişi yüzünden Galip'le ters düşen Adem ise kendisini babasına kanıtlamak için Efnan'la yeni bir yola çıkar. Bu yolda en büyük destekçileri ise Ankara tarafından üzerine büyük bir sorumluluk verilen Aziz olacaktır.