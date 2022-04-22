Aziz, yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Adem, Dilruba'nın peşini bırakacak mı? - Son Dakika
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Aziz, yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Adem, Dilruba'nın peşini bırakacak mı?

22.04.2022 12:22
Aziz, yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Adem, Dilruba'nın peşini bırakacak mı?

Ekranların sevilen dizisi Aziz yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Yeni bölümde Aziz Dilruba'yı Adem'in şiddetinden korumaya çalışırken Dilruba, Aziz'e beklenmedik bir teklifle gelir. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Kenan, halka yardım ederek onların desteğini kazanmaya çalışırken Aziz ve Efnan, Kenan'ın oy toplama amacıyla gözlerini boyamaması için insanları uyarıyor. Dilruba'ya "Geri dönüp Aziz Payidar'a reddedemeyeceği bir teklifte bulunabilirsiniz..." diyen Pierre'in amacı seyircinin aklında soru işareti bırakırken tanıtımda Dilruba'nın Aziz'in yanına gittiği anlar heyecanla bekleniyor.

DİLRUBA'DAN AZİZ'E BEKLENMEDİK TEKLİF

Aziz ve Efnan, Pierre'in oyunuyla ilişkilerindeki en büyük kırılmanın eşiğine gelirler. Bu sırada şehirde, milletvekili seçimlerinin heyecanı yaşanmaktadır. Pierre, Aziz'in karşısına çıkardığı sürpriz adayın kazanması için emin adımlarla ilerler ve Aziz'i her anlamda köşeye sıkıştırır. Aziz için şimdiye kadarki en zorlayıcı süreç başlamıştır. Aziz Dilruba'yı Adem'in şiddetinden korumaya çalışırken Dilruba, Aziz'e beklenmedik bir teklifle gelir. Bu şaşırtıcı teklifin ardından Efnan ve Adem, en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacaklardır.

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Aziz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aziz, yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Adem, Dilruba'nın peşini bırakacak mı? - Son Dakika


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