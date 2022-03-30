Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! İlhan ve Büşra yakınlaşıyor - Son Dakika

Yapımcılığını AY Yapım'ın üstlendiği Baba dizisinin başrollerinde Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş ve Taner Rumeli gibi usta oyuncular yer alıyor. Bir Anadolu masalı olarak bilinen Baba dizisi 29 Mart Salı günü Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Son bölümde önemli gelişmeler yaşandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir'den sonra Büşra'nın da evden ayrılmasıyla, aile içindeki dengeler yeniden altüst olur. Emin'in kendi içinde tutup kimseyle paylaşmadığı sırlar gün yüzüne çıkmaya başlar. İlhan ve Büşra'nın arasındaki yakınlık gittikçe artar. Ancak bu yakınlaşma her ikisi adına tehlikeli olmaya başlar.

Sevil'e kendisini affettirmek için çabalayan Kadir, bir yandan da holdingde süren krizle mücadele eder. Kadir'in bu süreç içinde tanışacağı sürpriz isim ise merak konusu oldu. Emin ise, Büşra konusunda kimsenin beklemediği bir hamlede bulunur.

Saruhanlı ailesine darbe vurmak isteyen İlhan, Servet'i kullanır. Ancak İlhan, hamleleri karşılığında beklenmeyen bir cevap alınca elindeki en önemli kozunu oyuna sokma kararı alır. Ailesiyle arasındakiler yüzünden sınavla sınanan Emin, sonunda büyük bir darbe alacaktır.