Baba dizisi son bölümde neler oldu? Kadir ve Emin arasında yaşanan çekişme devam ediyor - Son Dakika
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Baba dizisi son bölümde neler oldu? Kadir ve Emin arasında yaşanan çekişme devam ediyor

09.03.2022 09:39
Baba dizisi son bölümde neler oldu? Kadir ve Emin arasında yaşanan çekişme devam ediyor

İlk bölümünden bu yana izleyicisini ekranlara kitleyen yapım Baba, son bölümüyle de diziseverleri duygulandırdı. Peki ama Baba son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Gençlerin saldırısı sonrası yaralanan Emin Saruhanlı'nın yardımına taksici koştu. Köşke ilk defa adım atan Kadir ise annesiyle kucaklaştığı sırada babası Emin'in henüz eve dönmediğini öğrendi. Ceyhun'un yardımıyla babasının gittiği adrese doğru yola çıkan ikili, Emin'e ulaştı. Taksicinin sözleri üzerine Emin'in adını ve telefonunu veremediğini öğrenen Kadir'in kafası karıştı. Emin'in isteğiyle olayı gizleyeceğini söyleyen Kadir, köşke girdiği sırada karşısında Ahmet'i görünce öfkeden deliye döndü. Ahmet'i hırpalayan Kadir, Emin'in araya girmesine rağmen geri adım atmak istemezken, Büşra'ya kıyamadığı için susmak zorunda kaldı.

Ancak Kadir'in kardeşini daha fazla tutsak etmeye niyeti yoktu. Saruhanlıları araştırmaya devam eden İlhan, Servet'le samimiyeti ilerletiyordu. İlhan'ın planı tıkır tıkır işlerken Servet başına geleceklerden habersizdi. Yeni düzeni sağlamaya çalışan Emin, Kadir'in gelişiyle Yaşar ve Servet'in şirkete gitmesini istemedi. Kadir, abilerine İlhan Karaçam'a olan borçla ilgili bilgi verirken, altından kalkmak için de yardım istedi.

Ceyhun, Kübra'nın gazetecilere konuştuğu görüntüleri Emin'e izletti. Kendisinden izinsiz yapılan bu açıklamanın ardından küplere binen ve kendini tekrar hatırlatan Emin, Ödemiş'teki kuralların aynen devam edeceğini çok sert bir şekilde bildirdi. Daha fazla dayanamayan Kadir ise duruma el koyarak çocukları aldığı gibi şirkete götürdü. Çocukların mirasçısı olduğu holdingi görmelerini sağlayarak onlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Kadir, sözleriyle onların kalbini kazandı ancak eve döndüklerinde kendilerini bekleyen kötü sürprizden habersizlerdi. Elindeki telefonu Kadir'e uzatan Emin, Kadircan'ın basına düşen uygunsuz fotoğrafını gösterdi. İlhan bu hamleyle Servet'ten sonra ikinci golünü de attı.

BABA DİZİ KONUSU NEDİR?

Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile... Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba...

Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

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