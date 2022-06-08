Bahar Candan'dan Şok Eden Rassan Khoshnaw İtirafı!

48 yaşındaki Ebru Gündeş'in, 28 yaşındaki Kuzey Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşaması magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw arasındaki aşk iddiasıyla ilgili aylar sonra bir fotoğraf sızdı.

Fotoğrafın yayılması üzerine ise sosyal medya fenomeni Bahar Candan ortalığı karıştıracak bir açıklama yaptı.

"ŞÖHRET AVCISI VE HASTA!"

Rassan Khoshnaw'la bir dönem beraber olduğunu söyleyen Bahar Candan, Instagram'daki paylaşımına şu sözlerle devam etti:

"Şöhret avcısı Rassan'la bir dönem birlikteliğim olduğu doğru. Hastalıklı bir ruh yapısı vardı. Bir keresinde elimin üstüne mumun sıcak sıvısını dökmüştü. Ebru Gündeş gibi değerli bir sanatçımızı bu konuda uyarmak isterim."

PAHALI HEDİYELER ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Rassan'ın Ebru Gündeş'e pahalı hediyeler aldığı da iddia edildi. Son iddia ise iş insanı Rassan Khoshnaw'un ünlü şarkıcıya Maybach araba aldığı yönünde..

EBRU GÜNDEŞ KİMDİR?

12 Ekim 1974 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Ebru Gündeş aslen Gazianteplidir.

İlk öğrenimini Ankara Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu'nda, orta öğrenimini İstanbul Sefaköy Lisesi'nde okudu. Maddi imkansızlıklar nedeniyle liseden sonra okumadı. Konfeksiyon atölyesinde çalışarak iş hayatına atıldı.

Ebru Gündeş'in ses yeteneğini ilk keşfeden annesi Müjgan Ayvazoğlugil oldu. 1989 yılında bir aile dostu, sesinin güzelliğini görerek onu ve annesini Raks Neşe Müzik'in ortağı Neşe Demirkanat ile tanıştırdı. Ebru Gündeş'in sesini dinlediğinde büyülenen Neşe Demirkanat, onu prodüktör Koral Sarıtaş ve Selçuk Tekay ile çalışmasını sağladı.

1991 yılında Emel Sayın'ın vokalistliğini yaptı.

1993 yılında ilk albümü 'Tanrı Misafiri' müzik piyasasında büyük ilgi gördü. Henüz 19 yaşında olmasına karşın güçlü sesi dikkat çekti. İlk albümünde 1 milyon 250 bin satış rakamı elde etti.

1998 yılında altıncı albümü 'Dön Ne Olur'u piyasaya çıkardı. Albüm yine en çok satan albümler arasında yerini aldı. Fakat ünlü şarkıcı, 1999 yılında 'Dön Ne Olur' albümünün basın tanıtımı sırasında bayılarak yere düştü. Albüm tanıtımı yarıda kalan Ebru Gündeş, 1 Aralık 1999 günü beyin kanaması teşhisiyle yattığı hastanede iki önemli ameliyat geçirdi. 16 Aralık 1999 tarihinde taburcu oldu ve sağlığına kavuştu.

Aynı albümde yer alan 'Sen Allah'ın Bir Lütfusun' şarkısının klibinde Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Uche Okechukwu ile rol aldı.

Bir yıllık bir dinlenme döneminin ardından ilk konserini 11 Mart 2000 tarihinde Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi ve konserin tüm gelirini Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Vakfı Hastanesi Reanimasyon Kliniği'ne bağışladı.

2013 yılından itibaren 'O Ses Türkiye' adlı müzik yarışma programında jüri üyeliği yaptı.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan'ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.

Rassan Khoshnaw Kimdir?

Rassan Khoshnaw 31 yaşındadır. Rassan Khoshnaw'un Irak'lı iş adamı olduğu öğrenildi. Irak'ta inşaat, pazarlama, distribütörlük gibi sekörlerde faaliyet gösterdiği öğrenildi. Iraklı iş adamının şimdidelerde dijital sosyal medya yatırımlarına yöneldiği öğrenildi. Rassan Khoshnaw'un daha önce de Cansu Taşkın ve Selin Ciğerci ile adının aşk dedikodularına karıştığı iddia ediliyor.