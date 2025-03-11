Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor - Son Dakika
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Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor

Devrim Kabacaoğlu \'Bahar\'a veda ediyor

Fenomen dizi 'Bahar'ın sevilen karakteri 'Uğur Aydın'a hayat veren Devrim Kabacaoğlu ekibe veda ediyor. Genç oyuncu 38'inci bölümde diziden ayrılacak.

11.03.2025 09:05  Güncelleme: 09:17
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Ekranların fenomen dizisi "Bahar" reyting rekorları kırmaya devam ediyor. İzleyenlerin yüzünde gülümsemeye sebep olan dizinin yeni bölüm tanıtımında Tuğrul Tülek'in canlandırdığı Tuğra'nın kullandığı bir söz dikkat çekti. Tuğra'nın, "Aramızdan bazı isimlere veda etmek zorundayız" repliğinin ardından diziden kimin ayrılacağı merak konusu oldu.

'Bahar'da sürpriz ayrılık, sevilen karakter diziye veda ediyor

BAHAR'DA SÜRPRİZ AYRILIK

Yapımcılığını Asene Bülbüloğlu, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un ve senaristliği Deniz Akçay'ın üstlendiği MF Yapım imzalı diziye hangi oyuncunun veda edeceği belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bahar'da "Uğur Aydın" karakterine hayat veren Devrim Kabacaoğlu ekibe veda edecek. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya'nın başrollerini paylaştığı dizide genç oyuncu, bu akşam ekranlara gelecek 38'inci bölümde diziden ayrılacak.

'Bahar'da sürpriz ayrılık, sevilen karakter diziye veda ediyor

DEVRİM KABACAOĞLU KİMDİR?

Devrim Kabacaoğlu, sinema ve dizi film oyuncusudur.8 Mayıs 1995, İstanbul doğumludur. İstanbul Beykent Üniversitesi (2021) mezunudur. Devrim Kabacaoğlu, 2022 yılından itibaren "Buğday Tanesi", "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" ve "Bahar" gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

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Son Dakika Magazin Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor - Son Dakika

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