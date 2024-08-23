Bahar dizisine taze kan! 3 başarılı oyuncu kadroda - Son Dakika
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Bahar dizisine taze kan! 3 başarılı oyuncu kadroda

Bahar dizisine taze kan! 3 başarılı oyuncu kadroda

Başarılı oyuncular Elçin Afacan, Doğan Can Sarıkaya ve Nizam Namidar, Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinin kadrosuna dahil oluyor.

23.08.2024 07:45
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Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisi yeni sezonda kadrosunu genişletiyor. Dizinin yeni sezonuna Elçin Afacan, Doğan Can Sarıkaya ve Nizam Namidar, katılacak.

HASTANEYE MUHBİR GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu Bahar dizisinin yeni sezonunda dengeler değişecek. Dizide Süreyya'nın sağ kolu "Ergün" karakteri "Eylem" olarak değiştirildi. Rolün sahibi ise Elçin Afacan oldu. Hastanenin yeni doktoru Eylem sadece Süreyya'nın sağ kolu değil, aynı zamanda muhbiridir. Buğra Gülsoy'un oynadığı Evren'in yetiştirme yurdunda birlikte büyüdüğü en yakın arkadaşı Yusuf'un oğlu Cem'e ise genç yeteneklerden Doğan Can Sarıkaya hayat verecek.

Devrim Kabacaoğlu'nun hayat verdiği Uğur'un babası Habip'i ise usta oyuncu Nizam Namidar canlandıracak. Habip, Hatice Aslan'ın hayat verdiği Nevra Yavuzoğlu'nun ikinci baharını yaşayacağı Adanalı zengin işadamı olarak seyircinin karşısına çıkacak.

Bahar dizisine taze kan! 3 başarılı oyuncu kadroda
Bahar dizisine taze kan! 3 başarılı oyuncu kadroda
Bahar dizisine taze kan! 3 başarılı oyuncu kadroda

Doğan Can, Show Tv, Bahar, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bahar dizisine taze kan! 3 başarılı oyuncu kadroda - Son Dakika

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