Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan NEF Personel Korosu tarafından hazırlanan "Her Telden" Konseri, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Koro Şefliğini Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gökalp Parasız'ın üstlendiği koro müzikseverlerle buluştu. Türk halk müziğinden, Türk sanat müziğine, modern şarkılardan nostaljik eserlere uzanan geniş repertuarın seslendirildiği konser, izleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi.
Konserin sonunda Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Yıldırım tarafından, Koro Şefi Prof. Dr. Gökalp Parasız'a teşekkür belgesi takdim edildi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BALIKESİR
Son Dakika › Magazin › Balıkesir'de 'Her Telden' Konseri Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika
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