Balıkesir'de On On Kafelerin Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Balıkesir'de On On Kafelerin Sayısı Artıyor

Balıkesir\'de On On Kafelerin Sayısı Artıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, On On Kafe'nin iki yeni şubesini açarak toplamda 15 şubeye ulaşmayı başardı. Belediye Başkanı Ahmet Akın, kafelerin sayısının artacağını ve mahalle mutfaklarının da açılacağını duyurdu.

04.12.2024 20:21  Güncelleme: 20:23
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Balıkesirlilerin büyük ilgi gösterdiği On On Kafelerin sayısı giderek artıyor. Fiyat politikası ve kalitesiyle fark oluşturan On On Kafe'nin Toplu Taşıma Merkezi ile OSB Bölgesi'ndeki yeni şubeleri açıldı. Açılışta konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "On On kafelerimizin sayısı artacak" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "10 Numara Kente, 10 Numara Kahve" projesiyle biri Toplu Taşıma Merkezi'nde (TTM) ve diğeri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) olmak üzere On On Kafe'nin iki yeni şubesini daha görkemli bir törenle hizmete açtı. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşları kaliteli ve ucuz kahve ile buluşturmaya devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde toplamda 15 şube sayısına ulaştı. İki noktada gerçekleşen açılışlarda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a; CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, BALOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları da eşlik etti. Partizanlık yapmadan her ilçeye eşit hizmet götürdüklerini ve götürmeye de devam edeceklerini vurgulayan Akın, insanların sosyalleşebileceği ve güzel zaman geçirebileceği On On Kafeleri şehrin her noktasına ulaştıracaklarını söyledi.

"Mahalle mutfakları da açacağız"

Balıkesir'de yaşayan herkesin hayatlarını rahat bir şekilde sürdürülebilmesi için çalışmaların artarak devam ettiğini belirten Akın, "Planlı ve programlı bir şekilde hareket ediyoruz. On On kafelerimizin sayısı giderek artacak. Bunun yanında Mahalle Mutfaklarımız sırasıyla açılacak. Balıkesir'in geniş coğrafyasına hizmet etmek için ekip arkadaşlarımla birlikte gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ni de On On Kafe ile buluşturan Başkan Akın, işvereninden işçisine kadar bölgede yaşayan herkesin sosyalleşebileceği veya misafirlerini ağırlayabileceği bir mekanı hizmete açtıklarını ifade ederken şunları söyledi: "OSB bölgesi bizim için çok önemli. İş insanlarının, emekçilerin hep birlikte Balıkesir için mücadele ettiği bir bölgemiz. Balıkesir'in geleceği için de çok önemli bir nokta. Güzel bir restoran açmamız lazım. Bütün OSB'lerde var." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Balıkesir'de On On Kafelerin Sayısı Artıyor - Son Dakika

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