Balıkesir Türk Müziği Korosu'ndan nostalji dolu konser - Son Dakika
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Balıkesir Türk Müziği Korosu'ndan nostalji dolu konser

Balıkesir Türk Müziği Korosu\'ndan nostalji dolu konser

Balıkesir Türk Müziği Korosu, Türk Eğitim Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirdiği konserde Yeşilçam şarkılarıyla nostalji rüzgarı estirdi. Konserde, Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Safiye Ayla ve Ferdi Özbeğen gibi sanatçıların şarkıları seslendirildi ve Türk filmlerinin unutulmaz sahneleri gösterildi. Konser, sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.

10.02.2024 13:28  Güncelleme: 13:32
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Balıkesir Türk Müziği Korosu'nun 'Okutan Balıkesir' Projesi kapsamında Türk Eğitim Vakfı işbirliği ile gerçekleştirdiği konserde, Yeşilçam şarkıları nostalji rüzgarı estirdi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde; Türk Eğitim Vakfı'na yaptıkları bağışlarla eğitime önemli katkılar sağlayan Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Safiye Ayla ve Ferdi Özbeğen gibi sanatçıların şarkıları da seslendirildi.

Sanatseverlerin geçmişe yolculuk yaptığı konserde şarkılarla birlikte yapılan, Türk filmlerinin hafızalara kazınan sahnelerinin gösterimleri ilgiyle izlendi. Izleyicilerin de eşlik ettiği şarkılar coşkuyla alkışlanırken, konserin sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Oktay Keskin'in okuduğu şiirler duygulu anlar yaşattı. Sanat Yönetmeni Koro Şefi Atik Sahil'in izleyicileri de interaktif bir şekilde dahil ettiği konser ayakta alkışlandı.

Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Şube Başkanı Jale Bayraktar, 'Okutan Balıkesir' projesi kapsamında gerçekleştirilen konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konsere Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Birol Şahin, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Şube Başkanı Jale Bayraktar, Balıkesir Musiki Derneği Onursal Başkanı Levent Tellioğlu, Balıkesir Musiki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilgül Bulca ve çok sayıda sanatsever katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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