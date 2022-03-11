Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü dün akşam yayınlandı! Piri Reis ve leventleri hangi planla kurtuldu? - Son Dakika
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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü dün akşam yayınlandı! Piri Reis ve leventleri hangi planla kurtuldu?

11.03.2022 08:35
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü dün akşam yayınlandı! Piri Reis ve leventleri hangi planla kurtuldu?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 23. bölümü ekrana geldi. Esir edilen Baba Oruç ile onu kurtarmak için gizlice Modon'a giren Hızır Reis'in öldürülmesinden korkan İlyas, ağabeylerinin tüm uyarılarına karşın Gabriel'e filosunu teslim etmeyi kabul etmişti. Filoyu alarak İlyas ve yeniçerilerini tuzağa düşüren Gabriel, Oruç'u vermediği gibi Modon'a geldiğini öğrendiği Hızır ve leventlerini de büyük bir ölüm tuzağına çekmişti.

Esir edilen Baba Oruç ile onu kurtarmak için gizlice Modon'a giren Hızır Reis'in öldürülmesinden korkan İlyas, ağabeylerinin tüm uyarılarına karşın Gabriel'e filosunu teslim etmeyi kabul etmişti. Filoyu alarak İlyas ve yeniçerilerini tuzağa düşüren Gabriel, Oruç'u vermediği gibi Modon'a geldiğini öğrendiği Hızır ve leventlerini de büyük bir ölüm tuzağına çekmişti. Gabriel ve askerleri tarafından etrafı kuşatılan İlyas buradan nasıl kurtulacaktır?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü dün akşam yayınlandı! Piri Reis ve leventleri hangi planla kurtuldu?

Pablo tarafından alıkonulan Hızır, Piri Reis ve leventlerini hangi plan kurtaracaktır? Esirliği daha çetin bir hâl alan ve Modon'dan uzaklaştırılan Oruç Reis'in başına neler gelecektir? İlyas'ın düştüğü bu gaflet Barbaros Kardeşlerin hayatlarında nelere mâl olacaktır?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü dün akşam yayınlandı! Piri Reis ve leventleri hangi planla kurtuldu?

Kelemez'deki tekinsizliği önlemek isteyen Mesih Paşa, şehrin muhafızlığına İlyas'ı tayin etmek istemişti. Kendisi geçmediği takdirde postun Şahbaz'a verileceğini bilen İlyas ise bu teklifi kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu kararla Hüma, Isabel ve Meryem'in öfkesini üzerine çeken İlyas, Mesih Paşa'nın emirleri karşısında ne yapacaktır? Oruç'un postuna koyduğu kılıcın İlyas tarafından indirildiğini öğrenen Hızır ise ne yapacaktır?

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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Reis'in başına neler gelecek? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Reis'in başına neler gelecek?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü dün akşam yayınlandı! Piri Reis ve leventleri hangi planla kurtuldu? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü dün akşam yayınlandı! Piri Reis ve leventleri hangi planla kurtuldu? - Son Dakika
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