Barış Akarsu Filmine Aslı Bekiroğlu'nun Yerine Flaş İsim! - Son Dakika
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Barış Akarsu Filmine Aslı Bekiroğlu'nun Yerine Flaş İsim!

06.06.2022 16:12
Barış Akarsu Filmine Aslı Bekiroğlu'nun Yerine Flaş İsim!

"Barış Akarsu Merhaba" filminden ayrılmak zorunda kalan Aslı Bekiroğlu'nun yerine gelen isim belli oldu. İşte o isim...

Trafik kazası geçiren ve günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşam savaşını kaybeden unutulmaz rockçı Barış Akarsu'nun hayatı sinemada da yaşatılacak. Fikri Harika Productions'un imza atacağı "Barış Akarsu Merhaba" filmi bu hafta Amasra'da sete çıkacak.

O SÖZLERİ BAŞINA İŞ AÇTI

Geçen hafta filmle ilgili flaş bir gelişme olmuş ve Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep rolüne hayat verecek olan Aslı Bekiroğlu'nun ayaküstü verdiği bir röportajdaki sözleri tepki çekmişti. Röportaj sırasında Akarsu'nun trajik şekilde öldüğü hatırlatıldığında Bekiroğlu "Ne yapayım hayatım, başı sağ olsun" demiş, rol için özel bir araştırma yapmadığını belirtmişti.

PROJEDEN ÇEKİLDİ

Bunun üzerinde yapım şirketi yaptığı açıklamada filmin zarar görmemesi için Bekiroğlu'yla çalışmaktan vazgeçtiklerini açıklamıştı. Yaşanan gelişmeye çok üzülen Aslı Bekiroğlu da yaptığı yazılı açıklamada projeden çekildiğini duyurmuştu.

ALMİLA ADA SÜRPRİZİ

Zeynep rolüne kimin hayat vereceği ise merak konusu olmuştu. Rolün sahibi belli oldu: Almila Ada…

Almila Ada, İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" dizisinde Dönüş rolüne hayat veriyor.

ALMİLA ADA KİMDİR?

4 Ağustos 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Almila Ada, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nde eğitim almıştır. Ardından Londra'da yüksek lisans yapan Almila, yurt dışında IQ, Vogue ve Instyle gibi birçok dergi için kamera karşısına geçerek modellik yapmıştır. 1.74 boyunda ve 46 kilo ağırlığında olan Almila, Londra'da bir metro durağında iken bir cast direktörü tarafından keşfedilmiş. Avengers filminin bir sahnesi için Scarlett Johansson'ın küçüklüğünü oynayacak bir balerin arıyorlarmış ve Almila Ada seçmeleri kazanmış. Bu olaydan sonra kamera önünde yer almaya başlamış.

Kaderimin Yazıldığı Gün dizisi ile oyunculuk macerasına başlayan Almila Ada, sonrasında Kırgın Çiçekler dizisinde Lalin karakterine hayat verdi. Adı Efsane dizisinde canlandırdığı Melis karakteri ile ekranların vazgeçilmez isimleri arasına giren Almila, Cennetin Gözyaşları dizinde, üniversiteden birincilikle mezun olmuş, başarılı, azimli, zeki ve güzel bir kız olan Cennet karakterini canlandırdı.

Almila Ada, İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" dizisinde Dönüş rolüne hayat veriyor.

Barış Akarsu Filmine Aslı Bekiroğlu'nun Yerine Flaş İsim!
Barış Akarsu Filmine Aslı Bekiroğlu'nun Yerine Flaş İsim!
Barış Akarsu Filmine Aslı Bekiroğlu'nun Yerine Flaş İsim!
Barış Akarsu Filmine Aslı Bekiroğlu'nun Yerine Flaş İsim!
Barış Akarsu Filmine Aslı Bekiroğlu'nun Yerine Flaş İsim!
Barış Akarsu Filmine Aslı Bekiroğlu'nun Yerine Flaş İsim!

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Kaynak: Snob Magazin

Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu, Amasra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barış Akarsu Filmine Aslı Bekiroğlu'nun Yerine Flaş İsim! - Son Dakika

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