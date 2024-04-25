Barış Arduç, Gupse Özay ile dünyanın en hoş kadını olduğunu söyledi

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Önceki gün bir galaya katılan Barış Arduç, bir muhabirin yönelttiği soruya verdiği cevapla hayranlarından yine alkışı aldı.

Dış görünümün işini düzgün yapmadıktan sonra bir önemi olmadığını belirten Arduç'a muhabirden enteresan bir yorum geldi.

"Esasında ben dünyanın en hoş kadınıyla beraberim"

"Yakışıklılığınızın dezavantajını daha çok Gupse Özay görüyordur" diyen muhabire Barış Arduç, "Esasında ben dünyanın en hoş kadınıyla beraberim" yanıtıyla gönülleri yine fethetti.

"Bu ne saçma ayıp bir soru"

Sosyal medyada yakışıklı oyuncuya, "Bu ne saçma ayıp bir soru", "İnanılmaz abuk bir soruya muhteşem bir yanıt", "Gupse kocan olay tadına çıkar","Bu adamı boşuna sevmedik" yorumları yağdı.