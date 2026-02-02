Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı - Son Dakika
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı

Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
02.02.2026 13:57
Survivor'da yarışırken hakkında gözaltı kararı verilen Barış Murat Yağcı yarışmadan diskalifiye oldu. Yağcı, ülkeye döner dönmez havalimanında gözaltına alındı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden Barış Murat Yağcı bugün öğle saatlerinde havalimanında gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında dün 11 şüpheli serbest bırakıldı.

TÜRKİYE'YE AYAK BASAR BASMAZ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Barış Murat Yağcı, bugün öğle saatlerinde Türkiye'ye döndüğü sırada havalimanında gözaltına alındı. Yağcı, işlemler için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

SELEN DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Daha önce de Survivor'da yarışan Selen Görgüzel, elenmesinin ardından uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mh459267 Mh459267:
    Ya suçlu çıkmaz ise! Ne olacak. 10 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
