Başarılı modacı Doğan, moda dünyasına yeni soluk getiriyor - Son Dakika
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Başarılı modacı Doğan, moda dünyasına yeni soluk getiriyor

23.07.2022 10:09
Başarılı modacı Doğan, moda dünyasına yeni soluk getiriyor

Son günlerde bir çok sanatçı isimin tercih ettiği başarılı modacı Nida Doğan moda dünyasının ezberini bozacağını söyledi.

Son günlerde bir çok sanatçı isimin tercih ettiği başarılı modacı Nida Doğan moda dünyasının ezberini bozacağını söyledi.

Yaptığı bir çok tasarımı ve modelleri ile vazgeçilmez moda trendi haline gelmeyi başaran Doğan, Tekirdağ İl Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Ayçiçek tarlalarının içinde çekimini yapacağı yeni koleksiyonuyla moda dünyasına yeni bir soluk getirmeyi planlıyor. Çocukluğundan beri moda dünyası içinde büyüdüğünü belirten genç ve başarılı modacı Nida Doğan, "İşimi çok severek ve keyifle yapıyorum. Terzilikten gelen bir alanda bu işin tozunu yutarak büyüyenlerdenim. Sonrasında eğitim hayatımı da bu alanda bitirip mesleki hayatıma devam ediyorum. Tekirdağ İl Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan yeni moda çekimimizi ayçiçek tarlaları arsında gerçekleştireceğiz. Çok heyecanlı ve mutluyum. Ayrıca Tekirdağ İl Kültür Müdürlüğüne verdikleri desteklerden ötürü çok teşekkür ediyorum" dedi.

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YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başarılı modacı Doğan, moda dünyasına yeni soluk getiriyor - Son Dakika

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