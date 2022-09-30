Ebru Akel: Güzel Olmaya Çalışmaktan Sıkılıyorum

Aris – Ezgi Doğan'ın 66. Şubesinin açılışına sevimli köpeğiyle açılışa renk katan Ebru Akel, her kadının morali bozuk olduğunda güzellik merkezlerinde terapi gördüğünü dile getirdi.

"KENDİMLE İLGİLENMEKTEN SIKILIYORUM"

Yıllardır Türkiye'nin en bakımlı ve şık kadınlarından biri olma unvanını elinde bulunduran Ebru Akel açılışta yaptığı itirafta, "Güzel olmaya çalışmaktan ve kendimle ilgilenmekten sıkıldığım zamanlar oluyor" dedi.

"SEYİRCİ BENİ TANIYAMAYACAK"

Açılışa katılan isimlerden Fatih Ürek bir sinema filmi hazırlığında olduğunu dile getirirken, "Değişik bir komedi filmi geliyor. Seyircinin beni tanımayacağı bir şekilde karşılarında olacağım" dedi.