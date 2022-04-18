Başörtüsünü Çıkardı! Son Hali Şaşırttı - Son Dakika
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Başörtüsünü Çıkardı! Son Hali Şaşırttı

18.04.2022 19:32
Başörtüsünü Çıkardı! Son Hali Şaşırttı

Sosyal medyada türbanlı kesimin severek takip ettiği Ebru Sever Türk, başörtüsünü çıkardı. Ebru Sever Türk'ün son halini gören sosyal medya kullanıcıları büyük şaşkınlık yaşadı. İşte detaylar...

Ünlü fenomen Ebru Sever Türk, başörtüsünü çıkarmasıyla uzun süre gündemi meşgul etmişti. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında bir yakını tarafından ortaya çıkan genç kadın, düğün davetlerine kapalı gidip, dışarıda açık olması sebebiyle tepki toplamıştı.

AYLAR SONRA İLK FOTOĞRAF GELDİ

Başörtüsünden ayrıldığı dönem takipçilerinin zorbalık mesajlarına maruz kalan Türk, uzun süredir sosyal medyada aktif değildi.

Ünlü fenomen, önceki akşam paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu.

TARZIYLA GÜNDEM OLDU

Eşi Ahmet Türk ile bir davetten fotoğraf paylaşımı yapan Türk, yeni tarzıyla gündem oldu.

EBRU SEVER TÜRK KİMDİR?

Moda tasarımı ve marka danışmanlığı yapan Ebru Sever Türk, sosyal medyayı ilk kendi tasarladığı ürünleri satmak için kullanmaya başladı. Markaların dikkatini çektikten sonra kendi ürünlerinden vazgeçen fenomen, anlaştığı markaların reklam yüzü oldu.

Giyimi ve duruşuyla birçok kadını kendine hayran bırakan Ebru Sever Türk'ün 770 bin takipçisi bulunuyor. Ebru Sever Türk aynı zamanda Ess Prive adlı şirketin kurucularından.

Başörtüsünü Çıkardı! Son Hali Şaşırttı
Başörtüsünü Çıkardı! Son Hali Şaşırttı
Başörtüsünü Çıkardı! Son Hali Şaşırttı
Başörtüsünü Çıkardı! Son Hali Şaşırttı
Başörtüsünü Çıkardı! Son Hali Şaşırttı

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Kaynak: Snob Magazin

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