Ünlü Çifti 'Komutan' Filmi Heyecanı Sardı

Filmlerinden dolayı bir hayli heyecanlı olduklarını ifade eden Aslıhan Güner, "Her projenin ayrı heyecanı var ama bu bir başka. Hem eşimin projesi diye, hem milli duygularla kaleme alınan bir film olduğu için heyecanlıyız. 'Komutan' filminin hazırlık süreci bizim evlendiğimiz yıla uzanıyor neredeyse. 10 yıldır bu projenin hazırlığı var. Emek büyük olunca heyecanda artıyor." dedi.

TEMİZLİK VE MUTFAK BENDEN SORULUR

Gazetecilerin, 'Kılıç çifti evde nasıl peki' sorusu üzerine Mert Kılıç. "Dışarıda komutan benim ama evde komutan Aslıhan oluyor. Temizlikten, mutfağa kadar o beni görevlendirir bende harfiyen yaparım. Hayat müşterek arkadaşlar" diyerek gülümsedi.