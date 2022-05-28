Behzat Uygur'dan 'Z kuşağı oy kullanmasın' diyen Hakan Ural'a tepki: Sorun Z kuşağı değil, sabah kuşağı

Gündeme dair yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Hakan Ural, yorumculuk yaptığı Neler Oluyor Hayatta isimli programda yine dikkat çeken bir çıkış da bulundu. Sözlerinden dolayı sosyal medyada gündem olan Ural'a bir tepki de oyuncu Behzat Uygur'dan geldi.

HAKAN URAL: Z KUŞAĞI OY KULLANMASIN

Kanal D ekranlarında yayınlanan programda Z kuşağını hedef alarak konuşan Hakan Ural, "Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, idelolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence."

BEHZAT UYGUR: SORUN SABAH KUŞAĞINDA

54 yaşındaki oyuncunun sözleri kısa sürede Twitter'da gündem olurken tepkiler de peşin sıra geldi. Gündem olan sözlere sessiz kalamayan oyuncu Behzat Uygur ise yaptığı paylaşımda "Sorun Z kuşağında değil, günüz kuşaklarında" diyerek Ural'a tepki gösterdi.