Belediye TSM korosu, bahar konseri ile sahne aldı - Son Dakika
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Belediye TSM korosu, bahar konseri ile sahne aldı

10.05.2022 19:12
Belediye TSM korosu, bahar konseri ile sahne aldı

Çorum Belediyesi Türk Müziği Korosu bu yıl ikinci kez sanatseverlerle buluştu.

Çorum Belediyesi Türk Müziği Korosu bu yıl ikinci kez sanatseverlerle buluştu.

Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen Bahar Konseri'ne sanat müziği tutkunları ilgi gösterdi. Kürdili hicazkar, muhayyer kürdi, uşşak ve hicaz makamlarında eserleri icra eden Türk Sanat Müziği topluluğu, dinleyicilerden alkış aldı. Konser sonunda koro şefi Atakan Tetik ve koro ekibe teşekkür ederek çiçek takdim eden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "Türk sanat müziği koromuz bu yıl ikinci konserinde yine gönlümüzü şenlendirdi. Tüm koro mensuplarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Çorum Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirten Turan Candan, "Önümüzdeki hafta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Kadeş Barış Meydanı'nda sanatçı Sancak konserimiz olacak. 30 Mayıs'ta Türk Halk Müziği koromuz sizlerle birlikte olacak. Temmuz ayında festivalimizi gerçekleştireceğiz. Festival çerçevesinde birçok konserimiz olacak" dedi. - ÇORUM

Belediye TSM korosu, bahar konseri ile sahne aldı
Belediye TSM korosu, bahar konseri ile sahne aldı
Belediye TSM korosu, bahar konseri ile sahne aldı
Belediye TSM korosu, bahar konseri ile sahne aldı
Belediye TSM korosu, bahar konseri ile sahne aldı
Belediye TSM korosu, bahar konseri ile sahne aldı

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Türk Sanat Müziği, Tiyatro, Çorum, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Belediye TSM korosu, bahar konseri ile sahne aldı - Son Dakika


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