Tuğba Ünal'dan Sürpriz Bir İlhan Şeşen Şarkısı

Stüdyo çalışmalarına başladığı sürpriz bir İlhan Şeşen, eseri okumayacağını söyleyen başarılı sanatçı Tuğba Ünal, müzik çalışmaları ile duygulara hitap etmeye devam ediyor.

Sunucu, oyuncu, kitap ve söz yazarlığı ile bilinen on parmağında on marifet bulunan şarkıcı, beste de yapmakta. Ünal, "Sözü ve müziği usta sanatçı İlhan Şeşen'e, ait olan muhteşem bir eseri okuyacak olmanın heyecanı içindeyim. Tango ezgileri içeren süper nostalji bir şarkı ile geliyoruz" dedi.